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Giocare con la bellezza di VAN GOGH

CARO VINCENT (Van Gogh) è l'espansione di contenuti aggiuntivi (gratuita!) del videogioco SKY. FIGLI DELLA LUCE della californiana Thatgamecompany: la vita e le opere (per gioco) di un genio assoluto

di Francesco Zingrillo
14 lug 2026

Siamo a 300 milioni di “scarichi” online per un giochino acculturato che si rifà all'iconografia ottocentesca inimitabile quella del pittore postimpressionista olandese più famoso e controverso. LA STAGIONE DI VAN GOGH dentro il mondo di SKY americana della West Coast. Nove aree con altrettante opzioni personalizzate per missioni aggiuntive (coloratissime e prestigiose) nel mondo pittorico di Francia e Paesi Bassi. Al centro la vita famigliare tormentata di Vincent col fratello Theo e la moglie “J0”. Videogame multiplayer: un percorso solidale comune (senza armi e non violento) per aiutarsi a far risorgere un mondo di bellezza in rovina.




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