POP VIRTUALE Giocare in musica sul "metaverso" Dalle piattaforme di gioco futuribili l'intrattenimento che verrà: dal web 3.0 al “metaverso”, l'uomo tecnologico, nella nuova cultura pop

Creativo e immersivo coesistono nel mondo del gioco tecnologico su piattaforma si aprono nuovi spazi artistici per musicisti e star del pop. Profitti e strategie di marketing e comunicazione del futuro. Piattaforme virtuale offerte come spazi artistici in esperienze di spettacolo per utenti particolari e in genere giovani. Il METAVERSE FESTIVAL appena tenutosi solo sui social e sul web ha esaltato questa nuova forma d'arte del futuro. 51 mila spettatori a evento in NFT (pezzi unici virtuali come le figurine introvabili) nella piattaforma FORTNITE e SOMNIUM SPACE si sono esibiti Marshmello, Ariana Grande e Trevis Scott in collaborazione con SONY MUSIC. In Italia e a San Marino i fan di Achille Lauro hanno visto proprio su ROBLOX il suo “Featuring Gucci”.

