TEATRO SOLIDALE RAVENNA Giocare la sorte è un azzardo PARTITA APERTA lo spettacolo sul gioco compulsivo della compagnia Anime Specchianti stasera al Teatro Socjale di Piangipane a Ravenna a seguire il dialogo con i Giocatori Anonimi

Il giochi d'azzardo e della sorte sono “il potere delle tentazioni” a perdere... “PARTITA APERTA” si risolve inesorabilmente nel “modo più sicuro di ottenere nulla da qualcosa”. Parliamone, a fine pièce possiamo rispondere tutti alla domanda: “ e se il giocatore (potenzialmente) fossi io? Pronto a diventare compulsivo come con il cibo o le droghe... Interrogativo che scotta come la febbre che un giorno sale, sale, e scoppia!? Lo spettacolo è un percorso di dipendenza che dalla compulsione arriva, però, alla conoscenza per chiedere aiuto. Anime Specchianti cura un lavoro prezioso e sociale mettendo in scena (cantando e ballando) il disagio per tutte le scommesse della vita che non abbiamo vinto pensando di giocarle... non le abbiamo affrontate, mai. La fortuna non esiste! C'è un destino che ci avvince...

fz

