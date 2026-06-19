Giocattoli del cuore per sempre

Gioco, tecnologia, e capacità immaginativa nell'era digitale avanzata anche i bambini cambiano ma sotto, sotto, siamo sempre alla sfida finale: giocattoli o tablet (Lily Pad)? La scommessa è sempre la stessa: il verbo PLAY significa ancora giocare e immaginare? Smartphone o personaggi veri (meccanici o di gomma) per creare... fantasticare. Oggi tutto è veloce. Tutti corrono senza mai arrivare. I giocattoli, invece, sono lenti e sempre presenti ma arrivano comunque, al cuore: fanno giocare, davvero. E poi, i bambini non invecchiano mai.











