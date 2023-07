EMILIA ROMAGNA TEATRO Giocattoli musicali per clown armeni Il collettivo comico JASHGAWRONSKY BROS. nel musical TOYBOYS all'arena del Teatro Due di Parma

I BROTHERS sono 4 fratelli armeni fuggiti da Yerevan venuti a occidente per far spettacolo a modo loro. Sono clown capaci di suonare e attori che sanno cantare. Sbarcati in Italia da ¼ di secolo sono diventati maschere della Commedia dell'Arte “moderna” - dicono loro - ma l'azione di strada e la rappresentazione di pazza non hanno tempo... il canovaccio musicale è tutto basato sugli strumenti giocattolo. Dal riciclo al triciclo: giochini e materiali poveri riutilizzati per divertimento dal gruppo armonico, armeno e famigliare, in modo ingenuo e spaesato come i Beatles da bambini in braghe corte. TOYBOYS è il saggio finale della scuola musicale per giovani studenti intenti a provare... Chiusi in un negozio di giocattoli passano da Morricone ai Village People senza colpo ferire. “Fattorie sonore e zoo parlanti per tutti quanti” (cantano).

