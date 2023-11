VENTENNALE MORTE Giorgio Gaber è ancora il Signor G “IO, NOI E GABER” di Riccardo Milani coprodotto dal RAI Docu e Luce Cinecittà al cinema solo per 3 giorni

C'è ancora molto bisogno del SIGNOR G soprattutto oggi: manca lui e quelli come lui, UNICI e LIBERI, ad esempio Jannacci e Dario Fo: mancanza (non assenza) che commuove tutti a 20 anni dalla morte. Pagine belle di una vita buona sempre sopra coperta all'aria aperta a vigilare sulle nostre libertà che misurava con autoironia in monologhi e musica. Il teatro canzone lo ha reinventato lui a Viareggio ondeggiando in piedi per ore sul palco. Impegno organico mai intellettualistico sempre popolare come le sue ballate, la televisione: “partecipazione”. Il suo è uno sguardo necessario sul mondo che interroga chiunque abbia ancora voglia di cantare e pensare alla Luporini (oggi 93enne).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: