Giornalista dell'Asahi Shimbun sul Titano per un reportage sull'identità culturale di San Marino

Da Palazzo Pubblico al Consorzio Vini Tipici, la cucina stellata dello chef Sartini, l'Università, fino alla San Marino RTV. Il giornalista giapponese Shinichi Kawarada ha visitato le realtà più rappresentative del territorio per realizzare un reportage giornalistico dedicato a San Marino per il quotidiano Asahi Shimbun, di cui è direttore per la sede estera di Roma, nonché responsabile della testata per l'area europea. Focus sulla Repubblica più antica del mondo: le sue istituzioni, i suoi simboli, le eccellenze del territorio, le agenzie formative ed educative per un articolo che verrà pubblicato sul quotidiano giapponese e che mira ad identificare l'identità culturale del Titano e dei sammarinesi. A RTV, è stato guidato in visita alla struttura - studi e redazioni - e accolto dal direttore generale Carlo Romeo per una intervista sulla realtà dell'emittente pubblica.