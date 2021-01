Giornata della Memoria: ecco gli appuntamenti su San Marino Rtv

Quattro serate su San Marino RTV dedicate alla Giornata della Memoria. Martedì 26 gennaio, ore 21.05 “Khorakhanè”, con una puntata dedicata alle vittime del programma di eutanasia del Terzo Reich “Aktion T4” per l'eliminazione della vite “indegne di essere vissute” e della Shoah di cui solo pochi storici si occupano: lo sterminio di Sinti e Rom.





Mercoledì 27 gennaio, ore 21.05 Tg Speciale con l'intervista di Eli Benedetti (Senato Tv) alla Senatrice a vita Liliana Segre, in occasione del "Giorno della Memoria" del 2019, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Giovedì 28 gennaio, ore 21.05 “Perlasca, un eroe italiano”, sceneggiato Rai in due puntate. Regia di Alberto Negrin (2002), con Luca Zingaretti e Amanda Sandrelli.

Venerdì 29 gennaio, ore 21.15 Speciale “La Meravigliosa Bugia – Il Percorso della Memoria Sammarinese”. Viaggio didattico nei luoghi-simbolo dell'accoglienza sammarinese agli ebrei. (Da un progetto di Davide Bagnaresi, Giuseppe Marzi, Antonio Morri).