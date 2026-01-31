Giornata della Memoria: letture e laboratori sulla Libertà "Piccole e dolci storie" di memoria sammarinese che diventano universali

"Piccole e dolci storie" di memoria sammarinese che diventano universali. Nell'ambito delle iniziative della Giornata della Memoria alla Galleria Nazionale, il laboratorio dedicato alla libertà è rivolto alle famiglie, con un percorso immersivo in compagnia del gruppo Lettori con la Valigia, che ha raccontato ai bambini anche la storia "Il reggente, il fuggitivo e il bambino con le trecce", che nascondeva la sua identità di fanciullo maschio ebreo. La favola è tratta dall'albo "Piccole e dolci storie", scritto da Simona Capicchioni e Paola Reffi.

Le letture si sono tenute davanti al quadro "Foresta Vergine" di Emilio Vedova, antifascista e giovane partigiano.

Il progetto è promosso dalla Giunta di Castello di Città, a cura dell'archivo performativo della Galleria Nazionale e degli Istituti Culturali. Sono sei anni che veniamo a leggere alla Giornata della Memoria, organizzata dalla Giunta di Castello di Città.

"Portiamo sempre albi che parlano di gesti eroici, fatti da persone normali che in momenti difficili si trovano a dover decidere tra il bene e il male, tra la salvezza di altre persone oppure il restare indifferenti. Le storie che portiamo parlano di persone che non sono rimaste indifferenti" ha spiegato Paola Reffi, dei Lettori con la Valigia. Poi il laboratorio creativo con l'illustratrice sammarinese Viola Diletta Felici.

"Abbiamo pensato ad un laboratorio "Dedicato alla libertà", perché in occasione della Giornata della Memoria noi vogliamo celebrarla e ricordarla in maniera felice e ricordare quanto siamo fortunati effettivamente a poterci esprimere. Con questo laboratorio faremo colorare ai bambini delle bandierine con cui comporremo la scritta Libertas. Speriamo che si divertano, perché io mi sto già divertendo adesso" ha concluso Viola Diletta Felici, illustratrice.

Nel video l'intervista a Paola Reffi, Lettori con la Valigia e Viola Diletta Felici, illustratrice.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: