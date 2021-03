Sentiamo Mariano Gennari

Giornata in memoria delle vittime del coronavirus in tutta Italia, con un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta davanti a tutti i Comuni italiani. A Cattolica, nella commemorazione c'era anche un pezzo di San Marino. Il sindaco Mariano Gennari, infatti, ha letto una poesia del sammarinese Stefano Gasperoni, proprio nel parco in cui è stata installata una targa a memoria delle vittime della città. Un momento di intensa commozione rilanciato dai social.