Giornata Internazionale dello Yoga: il messaggio di pace di San Marino

Una ricorrenza ufficialmente istituita dalle Nazioni Unite nel 2014 e che San Marino non manca di celebrare. E' la settima edizione sul Titano. Causa il maltempo delle ultime ore, tuttavia, l'evento per la Giornata internazionale dello Yoga, programmato inizialmente all'aperto, si sposta da Campo Bruno Reffi al Centro Kursaal. “Lo yoga è un'attitudine, un modo di essere per affrontare la vita in armonia con il mondo – ha ricordato in apertura il Segretario di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi – messaggio che oggi assume ancor più rilevanza”.

Quindi, il saluto dell'Ambasciatrice dell'India Neena Malhotra, felice di notare la grande accoglienza dello stile di vita yoga nella piccola Repubblica, segno di forte amicizia tra i due Paesi. Particolare compiacimento anche per i passi che San Marino sta compiendo per portare la disciplina nelle scuole. Presenti nell'occasione anche l'Ambasciatrice di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro e la neo Ambasciatrice di San Marino in India, Chiara Taddei.

Dopodiché agli insegnanti dei vari centri del territorio il compito di guidare i praticanti attraverso questa antica disciplina indiana, patrimonio immateriale dell'umanità.

La pratica dello yoga al Kursaal è stata anticipata da un confronto a Palazzo Begni tra il Segretario agli Esteri Luca Beccari e l'Ambasciatrice Malhotra. Al centro il punto sulle relazioni bilaterali, con il reciproco impegno a dare impulso alle collaborazioni in atto, ricercando anche settori economici di reciproco interesse. Mutuo apprezzamento naturalmente per la giornata dello Yoga con l'auspicio che possa tramutarsi in un evento ancor più strutturato e partecipato, quale volano di un messaggio di pace.