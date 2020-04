23 APRILE Giornata Mondiale del Libro: gli eventi online per celebrare la lettura

Si celebra oggi la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, l'evento patrocinato dall'UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. Diverse le iniziative online per celebrare l'iniziativa.

Il Ministero dell'Istruzione celebra la giornata con una maratona letteraria in streaming e consigli di lettura via social per gli studenti. Il sito del MIUR ospiterà l'evento, organizzata dalla Fondazione De Sanctis, per la prima volta in diretta streaming, durante la quale interverrà, alle 12, anche la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Sui social del Ministero, inoltre, per tutto il giorno ci saranno contenuti interattivi pensati per i ragazzi: artisti e scrittori condivideranno i loro autori preferiti con gli studenti. La maratona letteraria della Fondazione De Sanctis avrà inizio alle 11.00 e si concluderà alle 18, proponendo interventi di commento critico, letture e analisi di alcuni dei passi più belli della letteratura di tutti i tempi da parte di oltre 100 grandi protagonisti della cultura.

Da parte della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna è visitabile, da oggi, la nuova piattaforma online con la mostra virtuale 'visitabile' per celebrare la giornata. 'A Universe of Storis - Starring: The Book' che raccoglie 120 titoli esposti in cinque 'stanze virtuali' suddivise per aree tematiche, dalle librerie alle biblioteche.

La Società Dante Alighieri italiana invece festeggia la riapertura delle librerie e la giornata con un nuovo ciclo di auto-presentazioni sul suo sito Internet Lo annuncia una nota dove si evince che "grazie alla collaborazione con le case editrici, la rassegna Pagine di Storia - che resterà a regime con due pubblicazioni a settimana su libri di storia e attualità - si arricchisce di un nuovo capitolo dedicato ai libri di narrativa e poesia.

