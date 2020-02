RADIO Giornata mondiale della radio: il mezzo di comunicazione più utilizzato al mondo

Creato nel 2011 e festeggiato per la prima volta l'anno successivo, il World Radio Day si celebra ogni 13 febbraio da quando l'UNESCO ha deciso di proteggere e salvaguardare questo storico strumento di comunicazione. La scelta di questo giorno è dovuta al fatto che il 13 febbraio del 1946 è stata effettuata la prima trasmissione radio dalle Nazioni Unite. La radio è uno strumento di comunicazione che negli anni ha saputo adattarsi e rinnovarsi non temendo l'arrivo di televisione, internet e altri media.

Tema centrale di quest'anno è la diversità. "In questa Giornata mondiale - ha dichiarato Audrey Azoulay, direttore generale dell'UNESCO - celebriamo il potere della radio di riflettere e promuovere la diversità in tutte le sue forme". Tre le tematiche su cui l'organizzazione delle Nazioni Unite invita a riflettere: il sostegno del pluralismo radiofonico, una maggiore rappresentanza fra gruppi sociali in redazione e la proposta sempre più alta di contenuti editoriali e programmi che riflettano la varietà del pubblico.

Nel servizio l'intervista a Giorgio Zanchini (giornalista e conduttore radiofonico)





