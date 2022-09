Giornate del patrimonio: inaugurata "Altana", domenica eventi tra Città e Borgo

Nonostante il maltempo che ha portato alla cancellazione degli eventi all'aperto, alla Galleria Nazionale si celebra l'arte in occasione delle Giornate del Patrimonio. Inaugurata la mostra “Altana”, di Stefano Arienti, a cura di Fabio Cavallucci. Un'esposizione particolare, in programma fino al 31 gennaio, con interventi sulle grandi finestre: una serie di disegni disposti come tende, visibili in controluce. L'artista le ha chiamate “Viste”: vedute di paesaggi osservati dal Titano. Tre i punti espositivi principali per Altana. Oltre alla Galleria, la mostra prosegue nelle antiche cisterne di Palazzo Pubblico e nell'ex galleria ferroviaria Montale. Altro luogo: la Claudio Podeschi Arte Contemporanea, al confine. Domenica in programma una serie di eventi tra Città e Borgo e l'ingresso libero ai musei di Stato. Tra le iniziative: esibizioni di artisti di strada e musicisti, passeggiate raccontate e visite guidate.

Nel servizio, l'intervista a Fabio Cavallucci (curatore della mostra Altana)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: