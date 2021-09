Giornate europee del patrimonio e giornate del Turismo: tante iniziative in centro storico

Sabato 25 e domenica 26 settembre si celebrano e Giornate Europee del Patrimonio. Tanti gli appuntamenti tra arte e cultura che caratterizzano tantissime città e borghi. A San Marino sono partite già da ieri le iniziative che proseguono anche per tutta la giornata di oggi che è anche la Giornata mondiale del Turismo curata dalla relativa Agenzia delle Nazioni Unite, guardando a una ripartenza del settore dopo le difficoltà della pandemia. Tra gli eventi in centro, gli itinerari in Città con le passeggiate raccontate e l'inaugurazione del Cammino di San Francesco.