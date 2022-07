Giornate Medievali, tutto pronto per i 40 anni di Musici e Sbandieratori della Federazione Balestrieri

Le Giornate Medievali entrano nel vivo. 25esima edizione che con un tuffo nella storia, che torna al 1462, anno dei Patti di Fossombrone, in un percorso rievocativo tra le vie e le piazze del centro storico. Serata clou con le celebrazioni alla Cava dei Balestrieri per i 40 anni del gruppo Musici e Sbandieratori della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Tutto pronto per lo spettacolo, dalle 21.

Siamo stati al quartier generale della sede della Federazione, nel pieno dei preparativi e abbiamo sentito le voci dei Maestri del Gruppo Musici, Luca Berardi e del Gruppo Sbandieratori, Denny Fabbri.

