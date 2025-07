Giornate Medioevali, al Torneo della Libertà trionfa un'arciera: Kety Smerilli

Una gara spettacolo che emoziona sempre: alla Cava dei Balestrieri in lotta per il Collare di San Marino, in palio ormai da 20 anni, 220 arcieri, dai bambini agli over, in rappresentanza delle sette federazioni italiane. Arrivati sul Titano per darsi battaglia hanno partecipato al Torneo della Libertà, ovvero il campionato assoluto di arco storico, organizzato dalla Cerna dei Lunghi archi di San Marino. A trionfare nell'assoluto, tra lacrime cariche di emozioni, è una donna: Kety Smerilli. È uno degli appuntamenti più partecipati delle Giornate Medioevali, che si concludono stasera dopo tre giorni di eventi, spettacoli, musiche d’epoca e rievocazioni storiche.

Nel pomeriggio anche la seconda Giostra dei Tamburi, con 8 gruppi presenti giudicati in base a ritmo, coreografia e vestiti. Una 26esima edizione che si appresta a un gran finale sempre in Cava dei Balestrieri, con la Disfida del tricorniolo, alla presenza dei Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi. La tradizionale gara di tiro con la balestra che vede competere San Marino con le Città di Lucca, Massa Marittima, Porta San Marco - Pisa, Sansepolcro, Volterra. E per chiudere la tre giorni un suggestivo spettacolo di musici e sbandieratori.