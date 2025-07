Giornate Medioevali, da venerdì a domenica San Marino si trasforma

Come un invito a casa. San Marino si prepara alla 28edizione delle Giornate Medioevali, una esperienza immersiva per famiglie. Quest'anno lo spazio dedicato ai più piccoli aumenta con spettacoli di marionette e ventriloqui, tra rievocazioni storiche, esibizioni itineranti e cortei in abiti d’epoca. Dal 25 al 27 luglio, ogni giorno dalle 18, il Centro Storico si trasforma in un borgo medioevale, con oltre 500 artisti in costume.

"L'anno scorso avevamo solo uno spazio dedicato alle famiglie, quello di Piazza della Libertà - spiega Giuseppe Del Barna, direttore artistico -. Quest'anno abbiamo aggiunto anche il Giardino dei Liburni, dedicato ai bambini, perché ci saranno spettacoli di burattini, giochi adatti per i grandi e per i piccini, alcuni solo per i più piccoli. A San Marino le famiglie devono trovare le condizioni giuste per vivere assieme questa esperienza. Molte cose nuove, avremo uno spettacolo del Circo Storico dell'Austria".



Oggi la presentazione del programma alla Segreteria al Turismo.

"Sarà come entrare in una fiction dell'epoca" commenta il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati. "Con questa manifestazione ogni anno torniamo a raccontare la nostra storia e le nostre radici" aggiunge Annachiara Sica, Direttrice Ufficio del Turismo. "Una attività artistica continua che offre momenti di interazione con il pubblico" spiega Marco Rossi dell'organizzazione.

Sabato sera alle ore 21:30 presso Campo Bruno Reffi si svolgerà il 58° Torneo Nazionale della Balestra a cura della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Il gran finale, atteso per domenica sera all’interno della Cava dei Balestrieri sarà la “Disfida del Tricorniolo”, una delle gare di tiro con la balestra più coinvolgenti ed emozionanti tra le città di Lucca, Massa Marittima, Pisa (Porta San Marco), Volterra, Sansepolcro e la Repubblica di San Marino. Da non perdere il Torneo della Libertà, tradizionale gara di sfida tra arcieri in costume che si concluderà con la Finale del Collare di San Marino, domenica 27 luglio dalle ore 16:30 in Cava dei Balestrieri, con la partecipazione di compagnie di arcieri storici da tutta Italia. Durante le tre giornate di evento sarà possibile esplorare San Marino in un modo completamente nuovo e coinvolgente grazie alle visite guidate alla Prima Torre Guaita (in Italiano alle ore 10:00 e 12:00 e inglese alle ore 11:00).ed il Museo del Balestriere. In via Eugippo troverà spazio uno speciale mercato a tema, dove sarà possibile scoprire gli antichi mestieri e acquistare oggetti ispirati all’epoca, dai monili ai tessuti, dalle ceramiche alle riproduzioni storiche.

"Ci aspettiamo moltissimo pubblico, si dirà perché piove, perché c'è il sole, no, perché siamo bravi - commenta Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo -. San Marino è brava. Lo dico anche perché ho sentito diversi commenti, ho letto diversi commenti, dove si ritiene che la Repubblica di San Marino sia un paese sicuro su tutto, sia un paese pulito, checché se ne dica, sia un paese accogliente. Questi sono tre ambiti su cui noi ce la giochiamo, in ogni caso ci aspettiamo che con tutti i figuranti di queste giornate medievali, piuttosto che con l'immersione vera e propria in questa festa, i visitatori si possano trovare bene a divertire".

Nel video l'intervista a Giuseppe Del Barna, direttore artistico, Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo.