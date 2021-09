Giornate Patrimonio Culturale: la pioggia riscrive il finale

Due giornate all'insegna di visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” Gli appuntamenti tra arte e cultura hanno caratterizzano questo fine settimana e a San Marino sono partite già da ieri. Tra gli eventi in centro, gli itinerari in Città con le passeggiate raccontate e l'inaugurazione del Cammino di San Francesco, in vista anche della Giornata mondiale del Turismo di domani curata dalla relativa Agenzia delle Nazioni Unite. Per entrambe le ricorrenze si intendono richiamare i temi dell’inclusione e dell’accessibilità come previsto peraltro negli obiettivi dell’Agenda 2030.

Due le visite guidate gratuite, in centro storico, con itinerario accessibile a luoghi e monumenti del centro, con storie e aneddoti sui due edifici simbolo di San Marino, Palazzo Pubblico e la Basilica; corteo di sbandieratori, la passeggiata raccontata sul crinale del monte Titano; molto sentita la già citata inaugurazione del Cammino di San Francesco dalla Chiesa di San Francesco a Montemaggio e dalla durata di 10 km ed infine la possibilità di conoscere le opere di Mediterranea 19 presso le sedi istituzionali principali.

La pioggia ha costretto a rimettere mano al gran finale, perché al Banda militare non si è potuto esibire nel suo atteso concerto causa del maltempo. Gratuiti per questi due giorni gli accessi ai Musei di Stato, dell'Emigrante e al Centro studi sull'Emigrazione.