Giovanni Allevi il 9 agosto al Campo Bruno Reffi

Torna in Repubblica Giovanni Allevi, artista dalla personalità unica nel panorama musicale. Il 9 agosto al Campo Bruno Reffi il nuovo live per presentare il “Piano Solo Tour”, spettacolo che regalerà intense emozioni – dopo la forzata battuta d'arresto determinata dalla pandemia - grazie alle melodie ormai entrate nell'immaginario musicale sia del suo pubblico sia di tutti gli amanti della musica. Un evento organizzato da Nextime con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo.