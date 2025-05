EVENTI EMILIA Girone infernale all'ILVA PALAZZINA LAF di Michele Riondino con Elio Germano al festival cinematografico di Nonantola racconta l'ILVA di Taranto in modo 'politico' all'italiana

LAF è laminatoio a freddo, un reparto-confino dell'ILVA fine anni 90 in cui gli 'esuberi' transitano lì senza far nulla ma pagati lo stesso. Maestranze autorizzate a far niente. Dipendenti isolati e quindi più controllati dal padrone (Germano): spiati da altri (come il protagonista Lamanna-Riondino), e odiati. Una storia industriale veramente all'italiana a tratti amara e comica, politica, volutamente ideologica e purtroppo disperatamente vera. Il profitto detta legge e gli operai diventano oggetti umani da stivare in un settore di riserva dove il lavoratore finisce per impazzire: senza nulla da fare, muore. La storia dei vinti purtroppo vera sembra una farsa ma è realtà che ha conseguenze anche oggi. Film unico nel suo genere, tutto tarantino anche nel linguaggio (sottotitolato), è dirompente, e così impersonale da farci pensare che il progresso non esiste.

