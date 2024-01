TEATRO EMILIA Girone-Wiesenthal: il 'cercatore' di nazi IL CACCIATORE DI NAZISTI da Simon Wiesenthal per la regia di Giorgio Gallione con Remo Girone al Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara

IL CACCIATORE è tratto dalla vita dell'ingegnere ferroviario ebreo-austriaco di origine polacca Simon Wiesenthal. Girone recita il “James Bond ebreo” che per 58 anni ha inseguito i criminali nazisti di guerra sopravvissuti. Consegnò al giudizio della storia e dei tribunali israeliani 1100 assassini responsabili di 11 milioni di morti. Lo spettacolo è per non dimenticare, e “se non ti restano più lacrime per piangere, ridi” - scrive Amos Oz.

