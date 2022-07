Giuliano Cardellini presenta il suo nuovo libro: "Vivi il tuo Ben Essere"

​​​​​Un viaggio che cambia la percezione della felicità e che porta alla applicazione concreta dello stare bene. Giuliano Cardellini avvocato, poeta e artista nato a Rimini arriva in libreria con “Vivi il tuo Ben Essere”. Quattro anni di lavoro, dalla primavera del 2008, 58 capitoli e 5 sezioni in cui sono enunciati dei principi che derivano dal taoismo, per raggiungere la “pienezza interiore”. Sia con il suo primo libro di poesie “Diciannove versi d’amore e una rosa” (2004) che con il secondo “Nel godere dell’amore” (2007) ha vinto numerosi premi nazionali. Realizza a tecnica mista quadri e pitto-sculture astratti. Ha pubblicato su youtube 20 video personali, 15 video come sodalizio Bastianelli/Cardellini, inerenti tutti la propria variegata attività artistica. Da marzo 2013 ha iniziato il sodalizio artistico con Franco Bastianelli, scultore di Pesaro. Questo sodalizio ha prodotto 42 opere, anche sotto forma di installazioni e numerose mostre personali e collettive.

Nel video l'intervista a Giuliano Cardellini, autore.