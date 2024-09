COLLANA "QUADERNI SUMS" “Giuliano Gozi. Ascesa e declino di un Segretario di Stato” di Bagnaresi e Morri presentato alla Reggenza

“Un libro scomodo e difficile su una figura controversa e divisiva, in una ricerca condotta con indipendenza di giudizio e che stimola riflessioni critiche sulla nostra storia”. Plaude così al valore dell'opera il Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, insieme al ruolo della SUMS nella promozione culturale attraverso la collana “Quaderni”.

“Siamo già a 13 pubblicazioni, e 13 porta portafortuna – dice il Presidente della SUMS, Marino Albani - Anche oggi colmiamo una lacuna importante, ma non solo nella storiografia sammarinese, anche in altri settori: scientifico, culturale, sociale. Ci interessa molto la parte storica, perché c'è molto da lavorare ancora”.

Approccio scientifico nello scrivere una pagina di storia Sammarinese in larga parte inedita: “Nelle storie dei vari Paesi - spiega lo storico Davide Bagnaresi - esistono dei periodi che, per mille ragioni, non sono condivisi, la cui memoria storica non è condivisa. Molto spesso, questi periodi risentono di una sorta di rimozione storica. Ecco, scrivere la biografia di un personaggio che è stato Segretario di Stato per vent'anni significa descrivere questo periodo storico e cominciare anche a ragionare su quelle che possono essere delle pagine di storia sammarinese ancora da ritrovare”.

Alla base, i documenti tratti da Biblioteca e Archivio di Stato, ma soprattutto da casa Gozi, nell'immenso patrimonio che custodisce: “c'è a disposizione la storia che va ben oltre il ventennio – dice Antonio Morri - perché attraverso quell'archivio siamo riusciti anche a riscoprire delle figure che un po' San Marino aveva dimenticato. Pensiamo al Giudice delle Appellazioni Scialoja; pensiamo al Commissario della Legge Ramoino, lo stesso Gino Zani, che con Giuliano Gozi hanno condiviso tanta parte della ricostruzione di San Marino negli Anni Venti”.

“Io ho avuto l'onore di ereditare questo archivio di famiglia – osserva Paola Barbara Gozi - che parte circa dal 1500 e quindi mi è sembrato giusto metterlo a disposizione per studiarlo, per divulgarlo. Rendo merito alla SUMS, che ha avuto l'idea di mandare avanti questa ricerca su questo personaggio storico”.

“Una rigorosa ricostruzione biografica sull'attività politico-istituzionale e lo spessore intellettuale e umano dell'avvocato Giuliano Gozi – dicono i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni – che colma una lacuna storiografica e stimola il pensiero critico”. Alla collana editoriale della SUMS il pregio di “accrescere la consapevolezza storica e ravvivare la memoria dei tanti sammarinesi – dicono – che hanno testimoniato impegno e attaccamento alla propria terra”.

Nel video, le interviste a Marino Albani, Presidente della SUMS; a Davide Bagnaresi e Antonio Morri, autori della pubblicazione e a Paola Barbara Gozi

