L'INTERVISTA Giuseppe Pedersoli sul padre Bud Spencer: “I suoi film univano le famiglie” Il figlio dell'indimenticato attore alla 12ª edizione del San Marino Comics: “San Marino è il luogo ideale per una manifestazione come questa”. Alla Cava Antica il talk sul “mito di Bud Spencer e Terence Hill”.

Fra i protagonisti della 12ª edizione 2025 del San Marino Comics, Giuseppe Pedersoli: figlio dell'indimenticato Bud Spencer, produttore televisivo; e protagonista in serata di un talk alla Cava Antica avente come tema "il mito di Bud Spencer e Terence Hill"

"Immagino che si sarebbero arrabbiati loro due per primi a essere chiamati miti, però è vero che c'è un grande affetto da parte di tutta Italia, ma anche di tutto il mondo, per due personaggi che evidentemente hanno lasciato un segno non solo nel cinema, ma anche nei cuori della gente e questo è fantastico".

Lei è produttore televisivo, le chiedo che impatto ha trovato con questa edizione del Comics e quale affetto ha riscontrato nei confronti della figura di suo padre?

"Intanto è bellissimo vedere tanta gente, tante famiglie, tanti giovani che si divertono in maniera tranquilla, serena e in piena libertà. San Marino è il luogo ideale per una manifestazione come questa ed è bello essere qui per ricordare mio padre a quasi dieci anni dalla sua scomparsa con tante persone che tributano affetto non soltanto per i film che lui ha fatto, ma anche per la persona. Il miglior complimento che lui gradiva era quello di dire che i suoi film univano le famiglie. I nonni vedevano i film con i loro nipoti, i padri con i figli, era bellissimo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: