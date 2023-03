Gli 80 anni di Dalla al "Titano"

Anche i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta hanno voluto assistere al concerto-spettacolo dedicato a Lucio Dalla, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Una serata di intense emozioni, con alcuni dei brani più belli del genio bolognese, eseguiti da Sasà Calabrese, Dario De Luca e Daniele Moraca, con la partecipazione del “Quartetto Sammarinese”. Non solo canzoni ma anche filmati e aneddoti in un viaggio nel mondo del grande artista che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della musica e della cultura italiana.