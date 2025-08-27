Gli agnelli del pallio papale

Le monache benedettine di Santa Cecilia in Trastevere da secoli durante l'inverno allevano due agnellini (ornati e benedetti) per la lana vergine che il 29 giugno diverrà il pallio papale di San Pietro e Paolo. Anno Santo 2025 mentre si compie il rito papa Francesco si ammala: le suore continuano la loro missione silenziosa e antica per amore del Santo Padre che morirà. Due agnelli ricoperti di fiori e orpelli sacramentali custodiscono la lanuggine che diverrà sacra in un paramento solenne: fede immutabile oltre la morte...







