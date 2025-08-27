ANTEPRIMA FESTIVAL Gli agnelli del pallio papale AGNUS DEI di Massimiliano Camaiti alla Biennale College Cinema di Venezia coprodotto dalla RAI

Le monache benedettine di Santa Cecilia in Trastevere da secoli durante l'inverno allevano due agnellini (ornati e benedetti) per la lana vergine che il 29 giugno diverrà il pallio papale di San Pietro e Paolo. Anno Santo 2025 mentre si compie il rito papa Francesco si ammala: le suore continuano la loro missione silenziosa e antica per amore del Santo Padre che morirà. Due agnelli ricoperti di fiori e orpelli sacramentali custodiscono la lanuggine che diverrà sacra in un paramento solenne: fede immutabile oltre la morte...

