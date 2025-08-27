ANTEPRIMA FESTIVAL

Gli agnelli del pallio papale

AGNUS DEI di Massimiliano Camaiti alla Biennale College Cinema di Venezia coprodotto dalla RAI

Le monache benedettine di Santa Cecilia in Trastevere da secoli durante l'inverno allevano due agnellini (ornati e benedetti) per la lana vergine che il 29 giugno diverrà il pallio papale di San Pietro e Paolo. Anno Santo 2025 mentre si compie il rito papa Francesco si ammala: le suore continuano la loro missione silenziosa e antica per amore del Santo Padre che morirà. Due agnelli ricoperti di fiori e orpelli sacramentali custodiscono la lanuggine che diverrà sacra in un paramento solenne: fede immutabile oltre la morte...

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy