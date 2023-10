RESTAURO CINEMATOGRAFICO Gli angeli bambini di Wenders e Handke Torna con San Marino Cinema al Concordia il capolavoro di Wim Wenders restaurato dalla Cineteca di Bologna IL CIELO SOPRA BERLINO

Damiel e Cassiel sono due angeli discesi in terra a Berlino per osservarci con lo strazio del cuore e dell'amore senza condizionamenti. Damiel, però, un giorno si innamora della trapezista Marion e da spirituale diventa anche carnale in un circo cittadino. Peter Handke sceneggia in poesia con Wenders l'angelo disceso (non caduto!) dal CIELO appena SOPRA BERLINO in “quando un bambino era un bambino”: l'angelo-bambino si nutriva di “Pane e mela”.

Testo Peter Handke: “Qundo è cominciato il tempo e dove finisce lo spazio? Quando era bambino non sapeva di essere un bambino”.

