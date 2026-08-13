SPETTACOLI REGIONE

Gli antichi Cuccoli dei burattini di oggi

CUCCOLIANA per il decennale dei Burattini a Bologna nel Cortile di Palazzo d'Accursio dedicata ai padri burattinai fondatori Filippo e Angelo Cuccoli con la famiglia Peretti Poggi

Antica arte popolare squisitamente felsinea e dialettale (per l'occasione presentata in italiano e inglese per turisti) in rassegna con il teatro di figura ottocentesco. Teatrino affabulatorio (secondo Antonio Faeti) e comico della Commedia dell'Arte per bambini con le maschere classiche della tradizione: Fagiolino e Sganapino, Balanzone e Sandrone.

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