SPETTACOLI REGIONE
Gli antichi Cuccoli dei burattini di oggi
CUCCOLIANA per il decennale dei Burattini a Bologna nel Cortile di Palazzo d'Accursio dedicata ai padri burattinai fondatori Filippo e Angelo Cuccoli con la famiglia Peretti Poggi
Antica arte popolare squisitamente felsinea e dialettale (per l'occasione presentata in italiano e inglese per turisti) in rassegna con il teatro di figura ottocentesco. Teatrino affabulatorio (secondo Antonio Faeti) e comico della Commedia dell'Arte per bambini con le maschere classiche della tradizione: Fagiolino e Sganapino, Balanzone e Sandrone.
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