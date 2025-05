SPETTACOLI REGIONE Gli apocrifi di Marcorè-De André Neri interpreta Faber al Duse di Bologna canta “La Buona Novella” e recita i vangeli non canonici

Prosa in musica e teatro canzone ispirati agli apocrifi e alle sacre rappresentazioni popolari alla stregua del percorso intrapreso nel 1970 da Faber. Partitura e testi che coinvolgono figure evangeliche come Giuseppe, Maria, Tito il ladrone e i cori delle madri. Monologhi in stile arcaico narrativo. LA BUONA NOVELLA non è altro che la vita di Cristo, il Figlio, nella passione di una madre-bambina, la Madonna. Un concerto recitato rispettoso delle canzoni e sopratutto delle figure che lo ispirano. Marcorè come De André subiscono il fascino millenario di una figura senza pari: Gesù di Nazareth, il falegname riconosciuto profeta (divenuto il figlio del Dio incarnato, in Lui). Eppure l'arte musicale (l'allegoria, la metafora e il paragone) non basta a colmarne il Mistero.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: