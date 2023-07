Gli assassini del fior di luna a maggio

"Killers of the flower moon"

KILLERS OF THE FLOWER MOON è tratto dal romanzo-saggio di David Graan su GLI ASSASSINI DELLA TERRA ROSSA, storia di frontiera tra affari, petrolio e nascita del Federal Bureau, negli Anni 20 del secolo scorso. Scoperto il petrolio la nazione indiana arricchisce e attira, così, avventurieri e assassini. Una cospirazione contro gli OSAGE che prevede l'intervento dell'FBI del giovane agente (poi temuto direttore) J. Edgar Hoover. Un western-thriller della durata di circa 3 ore e ½ che ha nel nome il tocco di Scorsese e dello sceneggiatore Eric Roth. L'ASSASSINO DEL FIOR DI LUNA è per gli indiani il mese di maggio che con la luna piena fa appassire i fiori. Le violette del pensiero di aprile sparse dai loro dèi sui prati come coriandoli, muoiono. Arbusti e infestanti mettono radici coriacee che rubano acqua e spezzano i colli dei fiori lilla.