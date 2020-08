Gli eventi di questa sera sul Titano: dalla Galleria Nazionale al Campo Bruno Reffi, fino a Borgo Maggiore

Campo Bruno Reffi

Serata ricca di eventi a San Marino. Per la rassegna Copertina, alle 21.30 al Campo Bruno Reffi un suggestivo melologo, monologo in musica, in cui gli spettatori verranno accompagnati da Antonio Fazzini e Hector Moreno all’interno della struggente storia di Enoch Arden. Dalle 19 invece nuovo appuntamento con il programma “… di Notte in Galleria”, che oggi prevede una lecture con immagini a più voci: Chiara Giardi, Elena Rossi e Giulia Zafferani analizzeranno la collezione della Galleria nazionale attraverso le loro tesi di laurea. Si parlerà di mappature come analisi di spazio e tempo, della digitalizzazione del patrimonio artistico e del potenziale turistico inespresso della “Galleria Il Montale”.

Alle 21 a Borgo Maggiore, Eric Minetto presenterà il suo ultimo libro Ogni passo fa nascere una brezza. Rinascere sul cammino di San Francesco. L’autore, apprezzato sul Titano per aver proposto in passato laboratori di scrittura in veste di docente della scuola Holden, nella sua nuova opera parla del cammino compiuto da lui stesso tra Toscana e Umbria per vivere l’idea di esistenza e fede propria del santo di Assisi.

Infine, alle 21:15, al Giardino dei Liburni, il concerto della Banda Militare di San Marino, con brani di Morricone, Feliciani, Bernstein, Monteverdi e Pusceddu.