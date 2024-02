Gli ideali dello scoutismo in udienza dai Capitani Reggenti

Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi in udienza dai Capitani Reggenti in occasione della donazione alla biblioteca di Stato di un fondo librario su metodo scout ed educazione in generale.

L'anno scorso l'associazione ha festeggiato 50 anni, rimarcando come l'esperienza dello scoutismo insegni ai giovani come essere protagonisti della propria vita e solidali verso il prossimo.

“La forza della vostra azione nasce dalla felice ed efficace unione tra spirito di servizio ed apertura alla diversità: valori che costituiscono un nobile esempio di vita e un patrimonio prezioso di ideali da salvaguardare e trasmettere agli altri”– dice la Reggenza, che plaude all'iniziativa che pone al centro il valore della conoscenza e dell'educazione attraverso un progetto legato al patrimonio librario, un invito – sottolineano i Capi di Stato Filippo Tamagnini e Gaetano Troina - "a vivere le biblioteche, granai della sapienza, sostentamento dell'animo”.

Lo sguardo va in particolare a Biblioteca e Archivio di Stato, che definiscono “gioielli della storia e dell'identità della nostra Repubblica, che dobbiamo gelosamente conservare e valorizzare”.