SPETTACOLI REGIONE

Gli "Occhi" di Fabi su Bologna

“Libertà negli occhi” dal tour di Niccolò Fabi lo spettacolo all'EuropAuditorium per il Festival Respighi di Bologna

Un disco-spettacolo di “resistenza gentile” in parole e musica semplici non sempre facili. Un'opera sul tempo per essere bambini, ancora. Libertà dell'infanzia e lucida maturità dell'arte tra lirica e poetica musicali: al “Cor gentil” di stilnovista memoria alla Guinizelli. Poche ed essenziali parole e note: come un PHARMAKON, medicina antica, delle piccole cose.

