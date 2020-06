PROGETTO DI RICERCA “Gli ostacoli alla partecipazione economica delle donne”, l'UniRsm collabora con Banca Mondiale

“Gli ostacoli alla partecipazione economica delle donne”, l'UniRsm collabora con Banca Mondiale.

Dal 15 giugno il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino, diretto da Michele Chiaruzzi, è entrato a far parte di un progetto di ricerca della Banca Mondiale dal titolo “Donne, economia e diritto”. Le attività prevedono – si legge in una nota dell'UniRsm - un contributo alla redazione di un rapporto annuale nel quale verranno analizzate le leggi e i regolamenti che riguardano l’inclusione economica delle donne in 190 economie del mondo. “L’obiettivo - spiega Chiaruzzi - è identificare gli ostacoli alla loro partecipazione economica e incoraggiare la riforma delle leggi discriminatorie”.



I più letti della settimana: