Gli studenti del CFP servono il pranzo alla Reggenza e alle altre cariche dello Stato. Torna "Colazione di primavera"

Al ristorante Cesare di San Marino, l'evento annuale "Colazione di primavera", un momento in cui i ragazzi del Centro di Formazione Professionale cucinano e servono per gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e le più alte cariche dello Stato come Consiglieri, Capigruppo e Segretari particolari.

Iniziativa fortemente voluta dalla Segreteria all'Istruzione e Cultura e dallo stesso CFP.

"Un luogo, il CFP, su cui stiamo lavorando tanto da un punto di vista intellettuale per la sua crescita", ha sottolineato il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini, "quindi questo rappresenta quella parte virtuosa che loro svolgono, a disposizione delle istituzioni, ed è una tradizione che continuerà nel tempo".

Intervenuta anche la dirigente del CFP, Susy Serra: "È il quarto anno che attiviamo questa colazione di primavera in onore degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e siamo tutti molto pronti per questo evento così importante, per far capire il rapporto tra scuola e istituzioni, un rapporto di collaborazione; le istituzioni ci vengono sempre incontro quando abbiamo bisogno."

Alcuni servono in sala, altri preparano le portate in cucina. È tanta l'emozione per un evento per cui i ragazzi si sono preparati a lungo con l'aiuto dei docenti. Il menù di quest'anno, che ha messo tutto lo staff alla prova, prevede delle sorprese, come spiega l'insegnante Graziano Canarezza: "Quest'anno la particolarità è che abbiamo deciso di fare un piatto, un menù assolutamente vegetariano, quindi abbiamo quattro piatti, dall'antipasto al dessert, senza né carne né pesce, chiaramente anticipando la primavera, quindi con tutti i prodotti che ci sono in questa stagione."







