UNIRSM Gli studenti dell'UNIRSM incontrano Amnesty international per un approfondimento sulla comunicazione digitale In un momento storico in cui dilagano gli autoritarismi, anche in Europa, Samanta Paladino, coordinatrice delle campagne dell'ONG, ha spiegato le narrazioni prevalenti

"La comunicazione digitale ai tempi degli autoritarismi in Europa", un tema complesso, quello affrontato da Amnesty International all'Università di San Marino. Un incontro tra gli studenti e Samanta Paladino, Head of Digital Unit dell'ONG, che si è soffermata sulle tecniche che certi capi di Stato usano per manipolare il proprio elettorato, come la polarizzazione e il noi contro loro.

Possiamo trovare esempi in tutto il mondo, ma Paladino si è concentrata su uno in particolare: "Un esempio più ricorrente è quello dell'Ungheria, ma ci sono delle pratiche che vengono attuate anche in altri paesi. Sono caratterizzate sempre da alcuni elementi in comune, per esempio una narrativa che tende a creare divisione, a muoversi nello spazio del noi contro loro, nel voler difendere un'unità nazionale dagli attacchi alla propria cultura, cercando di trovare dei capri espiatori per poi intraprendere le azioni che vanno sempre in una direzione di militarizzazione, oppure di politiche securitarie", ha concluso Paladino.

Gli studenti hanno anche avuto la possibilità, attraverso un laboratorio di gruppo, di progettare una vera e propria campagna di comunicazione, in tutte le sue fasi. L'incontro è stato fortemente voluto dal professor Luca Gorgolini, del corso di laurea "Globalizzazione e Società Digitale".

"Abbiamo cercato di approfondire il ricorso a quegli strumenti sul versante della comunicazione dei diritti umanitari, quindi la comunicazione legata al sociale, alle organizzazioni no profit, per capire anche come all'interno di questo contesto sia possibile sviluppare competenze e approfondire queste competenze" ha detto Gorgolini.



Nel servizio le interviste a Samanta Paladino, Head of Digital Unit Amnesty international e Luca Gorgolini, professore del corso di laurea "Globalizzazione e Società Digitale"



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