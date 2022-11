SPETTACOLI EMILIA "Gli Uccelli" di Aristofane alla catalana solo a Parma LAS AVES tratto da Aristofane prodotto dalla compagnia di Barcellona La Calòrica in scena allo Spazio Bignardi parmense del Teatro Due

GLI UCCELLI di Aristofane messo in scena ad Atene nel 414 prima di Cristo è la commedia più ironica e politica dell'autore greco scritta per criticare la democrazia classica che compiva 50 anni: già allora il problema del potere sul popolo era immanente al sistema ateniese. La Calòrica con LAS AVES rivisita il populismo e il neo-liberismo di ritorno... In scena pochi attori e molti ruoli con il coro (come nel teatro ateniese) che giostra tra la società degli uccelli e il cuore pulsante del pubblico in sala (il popolo, le masse, la gente oggi l'utenza reale e virtuale). Due imprenditori innamorati fuggono dalla pressione fiscale ed economica nel bosco incontrano un'upupa che li convince a convertirsi in uccelli e a creare una nuova società ibrida libera di negoziare... nel mondo degli alberi non mancano le gerarchie e lo scontro li riporta indietro in chiave anticapitalistica ornitologica... La grammatica di Aristofane diventa un colorato cabaret alla catalana dove inghiottiamo tutto ciò che ci è propinato come fanno i polli con il becchime.

