Gli ultimi Veneziani visti dall'acqua

Yuri Ancarani in ATLANTIDE indaga la realtà parallela dei giovanissimi con i loro BARCHINI nella città lagunare e gli isolotti intorno al centro storico abitato da soli stranieri e turisti. Dagli adolescenti ai vecchi pescatori di granchi in WELCOME VENEZIA di Andrea Segre la tematica ha sempre sullo sfondo una Venezia che scompare nello smarrimento di chi ci lavora e la abita ai margini del commercio e mercato turistico. Il conflitto di 2 fratelli pescatori da generazioni è lo stesso che smarrisce padri e figli tra la parte vecchia e il continente in terra ferma a Marghera. Fra quartieri e campielli c'è una bella differenza dove lingua e dialetto si mescolano come l'acqua della laguna e il mare.

Interviste con YURI ANCARANI Filmmaker ravennate e ANDREA SEGRE Regista veneziano