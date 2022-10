PRIMA DOCUFILM CALCIO Gli uomini che abbracciarono la "Coppa con le Grandi Orecchie" Prima visione in multisala romagnola arriva il documento filmico sportivo “STAVAMO BENE INSIEME” di Mattia Molinari in una storica “reunion” da Champions (2003/2005/2007) sul Milan di Ancelotti

Stavano davvero bene tutti insieme da colleghi e amici come in una grande famiglia. Maldini, Ambrosini, Nesta e Inzaghi, Gattuso, Pirlo allenati dalla “forza tranquilla” del più grande degli allenatori da Champions: CARLETTO ANCELOTTI da Reggiolo nato nella campagna emiliana, oggi, mister vincente del Real Madrid. DAZN ha per la prima volto prodotto l' “evento rossonero” al cinema distribuito da Nexo Digital. Una REUNION a San Siro nel leggendario racconto in 3 'tempi' delle vittorie (Manchester nel 2003 contro la Juventus e Atene 2007 contro il Liverpool: partendo addirittura dai preliminari come nessuno fece mai) e della caduta contro il Liverpool (Istanbul 2005 ai rigori) di una squadra delle meraviglie rimasta nell'immaginario collettivo non solo milanista (special guest, Gigi Buffon e Rafael Benitez con Galliani). 3 finali in 5 anni per un gruppo di amici affiatati anche nella vita nati per “abbracciare la Coppa con le Orecchie”.

