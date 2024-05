DOCUMENTI CINEMATOGRAFICI Gli uomini che uccidono in silenzio Torna “Doc in Tour” in regione al Mariani di Ravenna UOMINI COME TANTI in sala la regista-pedagogista bolognese Mariagrazia Contini

Un'educazione spesso implicita anche nella nostra cultura soprattutto nelle vecchie generazione in una genealogia della violenza contro le donne. Modelli relazionali malati in storie individuali di paura. La violenza sessista a volte uccide e quando è 'normale' diventa impalpabilmente assassina e difficilmente viene a galla nemmeno tra le vittime. Le confessioni di “Uomini come tanti” rendono visibile l'invisibile ai più: Mariagrazia Contini indaga le parole di chi ha agito e fatto subire... (morte esclude a priori amore).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: