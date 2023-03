EMILIA ROMAGNA TEATRO Gli uomini meschini di Foster Wallace BREVI INTERVISTE DI UOMINI SCHIFOSI tratto da Foster Wallace per la regia di Daniel Veronesi all'Arena del Sole di Bologna protagonisti Lino Musella e Paolo Mazzarelli

Il dialogo da brevi storie di UOMINI SCHIFOSI in Foster Wallace del 1999 (scrittore americano morto suicida nel 2008 a 46 anni) è tra un uomo e una donna mentre nell'adattamento del regista argentino Daniel Veronesi è per 2 attori (Musella-Mazzarelli) che si scambiano i ruoli. Uomini meschini (gelosi/violenti/devianti/perversi) visti ironicamente in modo feroce dagli autori. Tensione dialettica in intervisate SCHIFOSE per protagonisti che fanno schifo (incapaci di amare) mai veri padri, amanti, fratelli o amici. Relazioni tossiche e spietate in una galleria mostruosa di ometti approfittatori: la “tragedia di un maschio ridicolo” in faccia all'universo donna.

