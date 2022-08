Gli zingari indiani in Piazza Lucio Dalla

Una famiglia di zingari indiani che da sette generazioni tramanda la tradizione orale e musicale del Rajasthan. Il loro maestro proveniente dalla antica cittadina di Dhoad, abitata da millenni dai Rom (storicamente i romani dell'impero), che inizialmente erano musicisti al servizio delle regine. Rahis Bharti, percussionista e suonatore di TABLA migrando ha assorbito diverse culture anche europee per vibrazioni e melodie ancestrali. Dopo aver fondato la Bollywood Massala Orchestra ha composto anche per il cinema. I musicisti di Bharti sono cantanti, ballerini e fachiri, nel ricordo di antichi deserti e palazzi reali si esibiscono in gruppo cantando: “l'amore per la principessa indù che aspetta la pioggia ristoratrice”. La famiglia di Rahis lo zingaro era musulmana convertita a forza dai moghul dall'induismo originario. Il gruppo ha mantenuto la tradizone Sufi suonando storie indù in templi e moschee. Viaggiatori da sempre mantengono il loro stile nomade anche in musica.