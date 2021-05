“Gocce di salute”: in un'uscita una collezione di storie per il benessere e la salute dei bambini

Nel servizio l'intervista ad Irina Maria Suliman - Cardiologa e coautrice "Gocce di Salute"

Sensibilità di mamma – quella di Irina Suliman -, unita alle alte competenze di cardiologa, per un'iniziativa editoriale volta al benessere e alla salute dei bambini di età scolare. Dall'incontro con la psicologa Laura Muratori l'idea di “Gocce di salute”. Chiave narrativa, gli animali. Lo scoiattolo, ad esempio, è la figura-simbolo del testo sulla prevenzione cardiovascolare. Un'altra pubblicazione riguarderà invece la salute mentale, con un focus in particolare sul problema della violenza in famiglia. In questo caso il protagonista è il lupo. Carattere distintivo dell'iniziativa l'interattività. Ed è già in cantiere un terzo materiale educativo: legato alla maternità, alle nuove abitudini e al linguaggio non verbale mamma-bambino.









