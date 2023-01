"Godot" alla Albanese per bravi ragazzi

sentiamo Antonio Albanese

Il copione tratto dalla sceneggiatura di un film francese è ispirato alla reale vicenda svedese del 1985 avvenuta durante la messinscena di Godot di Beckett in un carcere aperto alla riabilitazione teatrale a scopo sociale. Siamo in Italia e 5 detenuti diretti da un ex attore porno ridotto al doppiaggio erotico per vivere cerano, tutti insieme, di imparare qualcosa dal tempo perduto affrontando il riscatto personale davanti agli altri (agenti, dirigenti e carcerati). Una commedia popolare con al centro l'umano. Chi più di un prigioniero ridotto allo spazio di una cella sta ASPETTANDO GODOT!?