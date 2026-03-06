Goldoni un innamorato dell'Ottocento

EUGENIA e FULGENZIO si amano davvero, furiosamente, ma la 'malagelosia' se li porta via per orgoglio e falsità l'amor cortese se ne va... Goldoni cambia registro già a fine Settecento ha bisogno di passare dagli stereotipi delle maschere in commedia alla critica ironica e spietata della realtà sfruttando l'onore e l'amore, appunto. Indaga la modernità preannunciando l'era borghese dopo la Rivoluzione francese. Dietro le smanie della coppia emergono i cambiamenti sociali e morali dell'intera società: L'800 sarà è il secolo del cambiamento.







