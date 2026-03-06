TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:34 Beccari: "In 24-48 ore tutti i sammarinesi che hanno espresso la volontà di rientrare saranno a casa" 12:00 La Polizia (scandinava) del Dialogo 10:37 Centri estivi 2026 a San Marino, iscrizioni dal 26 marzo: costi, date e plessi attivati 08:46 Giornata europea dei Giusti dell’Umanità: il messaggio della Reggenza 08:38 Rimini, 47enne arrestato per resistenza denuncia gli agenti della Polizia Locale: indaga la Procura
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Goldoni un innamorato dell'Ottocento

GLI INNAMORATI di Carlo Goldoni per la regia di Roberto Valerio al Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara

di Francesco Zingrillo
6 mar 2026

EUGENIA e FULGENZIO si amano davvero, furiosamente, ma la 'malagelosia' se li porta via per orgoglio e falsità l'amor cortese se ne va... Goldoni cambia registro già a fine Settecento ha bisogno di passare dagli stereotipi delle maschere in commedia alla critica ironica e spietata della realtà sfruttando l'onore e l'amore, appunto. Indaga la modernità preannunciando l'era borghese dopo la Rivoluzione francese. Dietro le smanie della coppia emergono i cambiamenti sociali e morali dell'intera società: L'800 sarà è il secolo del cambiamento.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura