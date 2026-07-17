Goldoniana nella terra di Plauto

4 attori per 11 personaggi nella messinscena goldoniana più creativa e libera ispirata alla Commedia dell'Arte: scontri di classe teatrali. Dinamica del mestiere dell'attore tra guitti e maschere. Travestimenti e inganni: pantomima sociale. Dalla trilogia di Goldoni il testo più umoristico e moderno. La vacanza 'forzata' in campagna di due famiglie vicine pronte a confondersi sull'apparire e competere in modo futile. Amorazzi incrociati e commedia degli equivoci sentimentali. La gelosia fa brutti scherzi al pretendente di famiglia tanto da rischiare di annullare la vacanza consociata... tra vicini. Urla e pianti e scoramenti tra fratelli e soprattutto sorelle... Far saltare i preparativi tra donne è sempre molto pericoloso e dispendioso... Un intermediario cerca di metterci una pezza ma su un vestito nuovo agognato da un'estate intera: con quali risultati!? Vince comunque la villeggiatura... Le SMANIE è una drammaturgia comica perfetta: attori e cambi di costume. La Commedia dell'Arte matura rende un copione e il canovaccio che lo precede immortali: un classico contemporaneo. Come ci consuma ancora il consumismo! L'apparenza della prestazione... e la voglia senza tempo di felicità.







