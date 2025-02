Golino è Goliarda e Modesta Sapienza (gioia)

Valeria Golino

L'ARTE DELLA GIOIA è il romanzo postumo e maledetto di MODESTA una giovane povera, siciliana, ribelle d'inizi 900. La storia scritta a fine anni Sessanta diventa uno scritto compiuto, dato alle stampe 30 anni dopo, solo grazie alla pubblicazione parziale in 4 parti (periodi). La serie cinematografica della Golino racconto la vita della protagonista: dal convento (il rapporto con la superiora) all'orfanotrofio fino ai matrimoni (i figli illegittimi e gli amori), alla vita principesca in Sicilia (Casa Brandiforti), ai giorni nostri. Il corpo e la tempra femminili che si affermano in maniera gioiosa e potente quando la donna subiva e basta. Una storia di disobbedienza continua che salva... anche dopo la morte.