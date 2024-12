TENDENZE "Googlate" tutto l'anno Cosa abbiamo cercato di più sul web con GOOGLE quest'anno? La tendenza americana la fa da padrona come sempre

“Googlato” nel 2024, voce del verbo “googlare”, neologismo sancito da Treccani per indicare cosa hanno cercato maggiormente gli utenti nel corso dell'anno “che volge il desio” (Dante: Purgatorio, VIII 1,3). Il motore di ricerca per eccellenza, GOOGLE, ci gioca su con immagini e video made in USA diffusi per 'convenzione' globale pure da YouTube e TikTok. Tendenze e interessi online sparati dagli States riverberano sui nostri 'tempi' sempre più brevi: le QUERY del WEB sono questioni politiche e di soldi come, oramai, le elezioni in genere indicano. Chiamale se vuoi, tendenze... (eventi e interessi) di tutti. In Italia? L'Arena di Verona, donne sportive e artiste, tanta cucina (lenticchie e gnoccchetti...).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: